***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2024 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen proje satışlarından, 533.777 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 52.037.494.976 TL satış değerine ulaşacağını hedeflemekteyiz.Şirketimizin net karının ise 5 milyar 818 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.Ayrıca şirketimiz tarafından, 2024 yılı içerisinde ihalesi yapılması planlanan arsalara ait dosya ekte verilmiştir.Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde,şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244877BIST