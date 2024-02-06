***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 08:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Kartal Yakacık Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Adalar) kapsamında, 12341 Ada 69 Parsel Eğitim Tesisinin (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 05.02.2024 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247006
BIST
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10:268.850
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8.777
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8.802
En Yüksek
8.852
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 30,6000
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|Önceki Kapanış
|: 30,6100
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30,7999
En Düşük
30,3965
10:2632,9202
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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33,1326
En Düşük
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|Açılış
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2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BRKVY
|84,15
|47.057.580
|% 10,00
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|TETMT
|7.895,00
|3.450.115
|% 10,00
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|MARKA
|73,80
|2.382.264
|% 9,99
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|DOFER
|55,05
|125.832.742
|% 9,99
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|REEDR
|37,90
|56.434.919
|% 9,98
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|UFUK
|126,10
|624.074
|% -4,18
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|PEKGY
|36,02
|49.205.346
|% -3,64
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|ULAS
|27,64
|2.755.230
|% -3,36
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|INTEM
|271,00
|14.503.282
|% -3,21
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|AVTUR
|9,27
|6.430.856
|% -3,13
|
|THYAO
|290,25
|2.309.623.360
|% 0,35
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|AKBNK
|40,66
|808.949.130
|% 1,09
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|BINHO
|648,50
|754.333.719
|% 4,18
|
|MIATK
|53,55
|721.497.415
|% 7,70
|
|ZOREN
|5,09
|994.530.186
|% 7,61
|
|YKBNK
|22,86
|635.185.397
|% 0,79
|
|VESBE
|19,92
|523.207.356
|% 9,45
|
|TSPOR
|1,63
|41.839.552
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|242.317.827
|% 0,49
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5676
|30,5717
|% 0,05
|
|Euro
|32,9076
|32,9202
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2667
|38,4586
|% 0,19
|
|Frank
|35,0164
|35,2274
|% 0,16
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|Riyal
|8,1263
|8,1670
|% 0,04
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|10:26
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
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|Platin
|903,97
|904,89
|% 0,66
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|Paladyum
|962,19
|965,79
|% 0,66
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|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.028,39
|% 0,66
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