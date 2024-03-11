***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2024 11:08
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Eyüpsultan Göktürk 1. Etap Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 07.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257358
BIST
'
15:519.239
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 83,38
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5132,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0924
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5135,0260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0426
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:512.241,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,61
|Açılış
|: 2.241,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.879.864
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.981.249
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.764.628
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.648.348
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|165.879.685
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.900.463.657
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,20
|4.016.302.936
|% 5,50
|
|AKBNK
|43,96
|3.926.544.343
|% 5,07
|
|OBAMS
|52,65
|3.900.997.094
|% -9,54
|
|EREGL
|45,86
|3.707.538.353
|% -0,09
|
|ISCTR
|11,12
|3.476.420.859
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,38
|792.867.822
|% -0,37
|
|EKGYO
|11,30
|1.349.491.823
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,70
|293.069.067
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,56
|2.502.512.122
|% 2,52
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9997
|32,0032
|% 0,30
|
|Euro
|35,0239
|35,0447
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5093
|37,6973
|% -0,47
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|926,50
|928,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,71
|1.033,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,82
|81,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,43
|2.178,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04YUNSA
Yüzde 4.99 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 110, 922 adet işlem
-
16:03AGESA
Yüzde 4.16 oranında artışla 73.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 623 adet işlem
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 39 artarak (% 1.37 ) 9, 846
-
16:01XU100
Endeks 9, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 536.00 milyon TL de
-
16:01BUCIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 160, 304 adet işlem