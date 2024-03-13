***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 10:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Barbaros 48)'in Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye ek Protokol ile 230.500.000,00 olan Askeri Şirket Payı Toplam Geliri 808.133.565,00 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258326
BIST
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11:478.968
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -101,06
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4732,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4735,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0738
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:472.228,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ARTMS
|54,25
|75.341.152
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.777.805
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|461.361.833
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.168.780
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|FONET
|31,96
|721.366.731
|% -8,69
|
|DERIM
|29,02
|15.843.386
|% -8,63
|
|UZERB
|331,00
|2.400.412
|% -7,99
|
|THYAO
|274,50
|2.127.376.024
|% -0,36
|
|EREGL
|44,96
|1.731.003.432
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,32
|1.396.218.525
|% -4,21
|
|OBAMS
|48,26
|1.127.316.142
|% 1,60
|
|BINHO
|590,00
|1.105.174.281
|% 4,89
|
|ISCTR
|10,82
|1.104.544.729
|% -2,26
|
|YKBNK
|22,32
|1.396.218.525
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,62
|502.484.749
|% -1,39
|
|ZOREN
|5,24
|241.060.121
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|110.536.854
|% -2,81
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0899
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1058
|35,1239
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4816
|41,6895
|% -0,79
|
|Frank
|36,9057
|37,0907
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,82
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|930,57
|932,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,81
|1.059,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,11
|82,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,37
|2.158,74
|% 0,66
|