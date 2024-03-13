***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 15:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 5. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici MİSEK İnş. Tic. ve San. A.Ş. & YAPITAŞ Gayr. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 12.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 3.709.953.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258452
BIST
'
16:598.963
En Düşük
|Değişim
|: -1,17%
|| -105,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
16:5932,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
16:5935,1572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1071
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
16:592.235,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.235,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ARTMS
|54,25
|105.088.218
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.721.658
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.064.554.515
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.852.427
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.425.137.081
|% -0,45
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|OBAMS
|50,80
|3.908.359.990
|% 6,95
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|EKGYO
|10,75
|1.378.690.584
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,19
|617.362.790
|% 0,39
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0922
|32,0987
|% 0,14
|
|Euro
|35,1455
|35,1572
|% 0,31
|
|Sterlin
|41,6118
|41,8204
|% -0,47
|
|Frank
|37,0914
|37,2773
|% -0,43
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|930,44
|931,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,60
|1.072,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,73
|83,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,91
|2.164,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13XU100
Endeks 8, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 75, 926.00 milyon TL de
-
17:11DGGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 38.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 557 adet işlem
-
17:10SEKFK
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 557, 006 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, OYAKC, ASTOR
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -85, 41 kaybederek (% -1.08 ) 7, 851