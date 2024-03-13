***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 15:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, "İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Batıyakası) kapsamında, 12710 Ada 1 Parselde yer alan bloklarda revizyona gidilmiş, ticari ünite sayısı değişmeyecek ve 78 olan konut sayısı 175 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 08.03.2024 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında 677 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 774 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258453
BIST
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17:008.961
En Düşük
|Değişim
|: -1,19%
|| -108,22
|Açılış
|: 9.090
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|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
17:0032,0984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0035,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1120
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,7701
En Düşük
34,9202
17:002.235,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.235,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
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2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ARTMS
|54,25
|105.088.218
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.721.658
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|BORSK
|43,22
|1.064.554.515
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.852.427
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,25
|6.425.137.081
|% -0,45
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|OBAMS
|50,80
|3.908.359.990
|% 6,95
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|ISCTR
|10,74
|3.804.034.695
|% -2,98
|
|YKBNK
|22,46
|4.302.090.112
|% -3,61
|
|EKGYO
|10,75
|1.378.690.584
|% -0,19
|
|ZOREN
|5,19
|617.362.790
|% 0,39
|
|EREGL
|44,70
|4.466.201.429
|% -1,28
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0931
|32,0980
|% 0,14
|
|Euro
|35,1339
|35,1497
|% 0,28
|
|Sterlin
|41,6118
|41,8204
|% -0,47
|
|Frank
|37,0914
|37,2773
|% -0,43
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,39
|24,42
|% 0,66
|
|Platin
|932,25
|933,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.072,42
|1.075,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,66
|83,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,91
|2.166,22
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:13XU100
Endeks 8, 956 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 75, 926.00 milyon TL de
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17:11DGGYO
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 38.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 594, 557 adet işlem
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17:10SEKFK
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 557, 006 adet işlem
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17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -85, 41 kaybederek (% -1.08 ) 7, 851