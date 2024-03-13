***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Kartal İlçesi, Esentepe Mahallesi, "İstanbul Kartal Esentepe 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Batıyakası) kapsamında, 12710 Ada 1 Parselde yer alan bloklarda revizyona gidilmiş, ticari ünite sayısı değişmeyecek ve 78 olan konut sayısı 175 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 08.03.2024 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında 677 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 774 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258453BIST