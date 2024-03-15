***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 11:37
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Düşler Vadisi) kapsamındaki, 0 Ada 3202 Parselde bulunan D Tepesi (BL 12/03-04-05-06-07-08, BL 12S/03-04-05-06-07-08, BL 14/01-02-03-04-05-06-07-08, BL l4S/01-02-03-04-05, BL 15/01-02-03-04-05,), E Tepesi (BL 12/09-10-11-12, BL 12S/09-10-ll) Villa Blokları ve Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 13.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259084
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BIST En Aktif Hisseler12:41
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.187.253
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.745.662
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.245.088
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|40.928.628
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,34
|24.984.979
|% -6,50
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MTRKS
|78,50
|45.803.390
|% -6,10
|
|ASTOR
|102,00
|2.392.444.717
|% -3,04
|
|THYAO
|271,75
|2.331.126.262
|% 0,00
|
|EREGL
|44,78
|1.724.444.380
|% 0,99
|
|REEDR
|60,65
|1.631.026.396
|% 6,12
|
|OBAMS
|51,60
|1.250.589.141
|% 3,20
|
|ISCTR
|10,42
|666.119.602
|% 0,29
|
|ZOREN
|5,17
|205.762.637
|% 0,19
|
|EREGL
|44,78
|1.724.444.380
|% 0,99
|
|ADESE
|2,82
|107.574.505
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,83
|391.433.465
|% -0,64
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2079
|32,2171
|% 0,27
|
|Euro
|35,1414
|35,1550
|% 0,13
|
|Sterlin
|41,2494
|41,4562
|% -0,16
|
|Frank
|36,6460
|36,8297
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6343
|8,6776
|% -0,05
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|12:41
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|25,07
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|939,05
|940,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.095,52
|1.098,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,72
|84,72
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.167,95
|2.168,29
|% 0,66
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