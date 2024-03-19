***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 10:49
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 12. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici MİSEK İnş. Tic. ve San. A.Ş. & YAPITAŞ Gayr. İnş. San. ve Tic. A.Ş. Adi Ortaklığı-2 (Misek & Yapıtaş Adi Ortaklığı-2) ile 18.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 2.736.653.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260119
BIST
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11:038.727
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,96
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0332,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0335,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0598
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:032.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PKART
|84,15
|16.979.644
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|8.919.549
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.165.646
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|93.503.470
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.439.599
|% -9,97
|
|AKFYE
|26,64
|356.768.141
|% -6,92
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|KLNMA
|35,80
|900.048
|% -5,49
|
|THYAO
|271,50
|2.490.481.766
|% 1,12
|
|TUPRS
|166,80
|936.813.526
|% 0,97
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ARTMS
|56,35
|690.604.006
|% -4,57
|
|DOAS
|305,75
|634.423.267
|% -1,69
|
|ZOREN
|5,24
|252.618.460
|% 0,19
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ISCTR
|10,34
|345.099.480
|% 0,10
|
|CEMAS
|5,28
|161.019.136
|% 3,53
|
|EKGYO
|10,46
|316.641.062
|% -0,76
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3338
|32,3388
|% 0,18
|
|Euro
|35,1196
|35,1506
|% -0,09
|
|Sterlin
|42,1010
|42,3120
|% -0,27
|
|Frank
|37,2759
|37,4627
|% -0,23
|
|Riyal
|8,8410
|8,8853
|% -0,03
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,95
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|905,17
|907,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,79
|1.014,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,97
|2.155,17
|% 0,66
|