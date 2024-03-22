***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 09:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 6. Kısım Konut, Ticaret ve Sosyal Donatı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici TURGUT Müt. San. ve Tic. A.Ş. ile 20.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 2.707.253.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261330
BIST
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11:449.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 53,97
|Açılış
|: 9.162
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|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
11:4432,0675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0423
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
11:4434,7199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,1561
|Açılış
|: 35,0000
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|Önceki Kapanış
|: 35,6000
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35,0445
En Düşük
34,5306
11:442.232,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -10,96
|Açılış
|: 2.231,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
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2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler11:42
|MEKAG
|66,55
|88.141.776
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|32.924.414
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,15
|197.188.697
|% 9,98
|
|IZINV
|65,00
|39.329.937
|% 9,98
|
|DOFER
|44,56
|97.506.483
|% 9,97
|
|PEKGY
|15,68
|106.073.867
|% -9,99
|
|EUYO
|17,82
|12.676.450
|% -7,72
|
|LOGO
|82,15
|134.894.112
|% -7,02
|
|CUSAN
|24,50
|34.658.814
|% -6,77
|
|MAKIM
|55,00
|27.031.425
|% -5,98
|
|THYAO
|290,00
|4.274.735.859
|% 1,58
|
|YKBNK
|26,36
|2.403.291.976
|% 1,46
|
|ISCTR
|11,16
|2.203.202.042
|% 0,09
|
|VESTL
|89,00
|1.913.132.433
|% 3,73
|
|AKBNK
|45,60
|1.624.739.300
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,16
|2.203.202.042
|% 0,09
|
|YKBNK
|26,36
|2.403.291.976
|% 1,46
|
|ZOREN
|5,44
|397.956.709
|% -0,37
|
|KOZAL
|22,98
|997.480.334
|% 3,70
|
|PETKM
|23,44
|1.015.278.741
|% 2,27
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0611
|32,0724
|% 0,15
|
|Euro
|34,6957
|34,7174
|% -0,45
|
|Sterlin
|40,7757
|40,9801
|% -1,33
|
|Frank
|35,9552
|36,1354
|% -1,15
|
|Riyal
|8,6419
|8,6852
|% -0,73
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|905,83
|907,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,34
|1.005,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,52
|85,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.166,58
|2.166,90
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:42
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