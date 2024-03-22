***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 09:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici KUZU Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 20.03.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 2.225.750.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261331
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|MEKAG
|66,55
|91.761.430
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|DESPC
|63,80
|33.023.814
|% 10,00
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|MEGMT
|50,15
|197.956.343
|% 9,98
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|IZINV
|65,00
|39.400.852
|% 9,98
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|DOFER
|44,56
|102.415.480
|% 9,97
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|PEKGY
|15,68
|107.157.904
|% -9,99
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|EUYO
|17,80
|13.035.693
|% -7,82
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|MAKIM
|54,30
|28.148.016
|% -7,18
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|LOGO
|82,10
|137.803.391
|% -7,07
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|CUSAN
|24,44
|37.389.121
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|THYAO
|290,00
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|% 1,58
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|ISCTR
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|VESTL
|89,10
|1.988.939.061
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|AKBNK
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|YKBNK
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|ZOREN
|5,45
|415.774.925
|% -0,18
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|KOZAL
|23,04
|1.022.746.984
|% 3,97
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|PETKM
|23,48
|1.037.022.705
|% 2,44
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|Alış
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|Dolar
|32,0591
|32,0675
|% 0,13
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|Euro
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|34,7199
|% -0,45
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|Sterlin
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|40,9554
|% -1,39
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|Frank
|35,9164
|36,0965
|% -1,26
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|Riyal
|8,6330
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|Gümüş ONS
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|907,17
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