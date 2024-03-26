***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2024 09:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi (Nişantaşı Koru) 'nin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.318.928.853,60 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.619.005.610,40 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262321
BIST
'
13:458.879
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -149,97
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:4532,1989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0923
|Açılış
|: 32,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:4534,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1111
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:452.270,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.270,14
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.272,64
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:43
|AKENR
|11,66
|21.284.665
|% 10,00
|
|PKART
|90,90
|74.832.214
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|14.708.949
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.131.884
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|10.821.087
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,10
|14.806.384
|% -52,70
|
|PEKGY
|12,71
|629.163.042
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.419.806.440
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|39.318.183
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|4.495.112.076
|% -1,14
|
|PETKM
|21,30
|4.419.806.440
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,43
|3.386.976.786
|% -6,22
|
|AKBNK
|44,62
|3.066.541.404
|% 1,22
|
|ISCTR
|11,37
|2.637.810.819
|% -0,35
|
|ZOREN
|5,43
|3.386.976.786
|% -6,22
|
|ISCTR
|11,37
|2.637.810.819
|% -0,35
|
|PETKM
|21,30
|4.419.806.440
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,61
|903.057.651
|% -1,13
|
|YKBNK
|27,04
|2.541.395.114
|% -0,29
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1908
|32,1979
|% 0,28
|
|Euro
|34,9885
|34,9987
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,8355
|41,0402
|% -0,41
|
|Frank
|35,7986
|35,9780
|% -0,77
|
|Riyal
|8,6028
|8,6459
|% -0,57
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,72
|24,75
|% 0,66
|
|Platin
|903,41
|904,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,56
|1.004,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.195,08
|2.195,43
|% 0,66
|