***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 16:24
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Hatay Antakya 6. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici MİSEK İnş. Tic. ve San. A.Ş. & YAPITAŞ Gayr. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 03.04.2024 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 5.647.953.000 TL + KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266394
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18:058.946
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
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|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
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|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
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|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
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|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
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|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|31,9365
|31,9710
|% -0,24
|
|Euro
|34,6011
|34,6825
|% 0,38
|
|Sterlin
|40,2712
|40,4730
|% -0,70
|
|Frank
|35,2432
|35,4199
|% -0,75
|
|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
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|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
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|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
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