***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi 17Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2021Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 36 ayGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 380.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.080.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 7,92 126.879.862B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 7,93 127.879.862B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 551.892 0,015 7,97 128.379.862B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.250.000 0,033 7,98 128.931.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.250.000 0,059 7,99 130.181.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8 132.431.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.000.000 0,026 8,01 134.431.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 1.159.925 0,031 8,02 135.431.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 90.075 0,002 8,03 136.591.679B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 2.000.000 0,053 8,04 136.681.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 750.000 0,02 8,05 138.681.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,1 139.431.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,11 139.931.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 958.537 0,025 8,13 140.431.754B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 16.01.2023 500.000 0,013 8,15 141.390.291A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 169.337 0,0044 7,33 141.559.628A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 349.853 0,0092 7,34 141.909.481A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 675.819 0,0177 7,35 142.585.300A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 757.142 0,0199 7,36 143.342.442A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.331.439 0,035 7,37 144.673.881A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.770.092 0,0465 7,38 146.443.973A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.499.236 0,0394 7,39 147.943.209A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 1.732.203 0,0455 7,4 149.675.412A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 654.879 0,0172 7,41 150.330.291A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGYO00025 17.02.2023 200.000 0,0052 7,43 150.530.291Ek Açıklamalar17.02.2023 tarihinde 7,33 – 7,43 TL fiyat aralığından (7,38 ortalama fiyat) 9.140.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 150.530.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,96 seviyesine ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115001BIST