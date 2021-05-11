***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.05.2021 00:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERTAN KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 28.04.2014 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komite Üyesi,Sürdürülebilirlik Komite Başkanı
MUSTAFA LEVENT SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.04.2019 İcrada Görevli Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komite Üyesi, Sürdürülebilirlik Komite Üyesi
HAKAN GEDİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 14.07.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı TSPB Yönetim Kurulu Üyesi, Emlak Konut Spor Klubü Başkanı Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday Gösterme Komite Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi,
HAVVANUR YURTSEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.12.2014 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Bakan Müşaviri, Avukat Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861136 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komite Başkanı,Sürdürülebilirlik Komite Üyesi
MUHTEREM İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 30.12.2016 İcrada Görevli Değil Bakan Yardımcısı- İçişleri Bakanlığı Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861136 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı
SİNAN AKSU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 31.08.2018 İcrada Görevli Değil Gençlik ve Spor Bakanlığı- Bakan Yardımcısı Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861136 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN GEDİKLİ GENEL MÜDÜR Mühendis GENEL MÜDÜR YARDIMCISI,EMLAK PLANLAMA DAİRE BAŞKANI,ETÜD PROJE VE PLANLAMA MÜDÜRÜ TSPB Yönetim Kurulu Üyesi, Emlak Konut Spor Klubü Başkanı
METİN TEKİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İSTANBUL CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, BATI ATAŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ZONGULDAK MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, EMLAK PLANLAMA VE İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ-YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HİCRAN ÇAKMAK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mimar PROJELER DAİRE BAŞKANI
ERCAN ALİOĞLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V.,MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI BAŞAKŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İSTMARİNA TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU ÜYESİ, ISTMARINA OFİS YÖNETİMİ DENETİM KURULU ÜYESİ, EMLAK KONUT SPOR KLUBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MUSTAFA AŞIKKUTLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR YARDIMCISI V.,EMLAK PLANLAMA DAİRE BAŞKANI,UYGULAMA DAİRE BAŞKANI,1 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRÜ BATI ATAŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, EMLAK KONUT SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET ENES MUTLU YÖNETİM KURULU BAŞKAN DANIŞMANI İnşaat Mühendisi YÖNETİM KURULU BAŞKAN DANIŞMANI
RASİM FARUK KADIOĞLU GENEL MÜDÜR DANIŞMANI Diğer GENEL MÜDÜR DANIŞMANI
SADIK SOYLU GENEL MÜDÜR DANIŞMANI Diğer
İSMAİL HAKKI ÖZKURT IFM KOORDİNATÖRÜ İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR DANIŞMANI
HÜSEYİN KARACA ÖZEL PROJELER BAŞKANI İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR DANIŞMANI
ÖMER BİLGE ALBAYRAK STRATEJİ BAŞKANI Mühendis GENEL MÜDÜR DANIŞMANI
SİNAN AYOĞLU ARGE BAŞKANI İnşaat Mühendisi GENEL MÜDÜR DANIŞMANI,GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İSTMARİNA SİTE YÖNETİMİ- YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İSTMARİNA OFİS YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMAİL ÇAKIR PAZARLAMA VE SATIŞ KOORDİNATÖRÜ Ekonomist GENEL MÜDÜR DANIŞMANI, PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN
NURETTİN ŞAM 1.HUKUK MÜŞAVİRİ Avukat 1.HUKUK MÜŞAVİRİ
İSMET KUBİLAY HUKUK MÜŞAVİRİ Avukat AVUKAT
HAKAN İLÇİN EMLAK PLANLAMA DAİRE BAŞKANI Çevre ve Şehir Planlamacı EMLAK PLANLAMA DAİRE BAŞKAN V.,PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜR VEKİLİ,PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK UZMAN
EYYUP OCAK HUKUK MÜŞAVİRİ Avukat AVUKAT
İLYAS FEHİM ÇELİK PROJELER DAİRE BAŞKANI Mimar PROJELER DAİRE BAŞKANV.,1 NOLU PROJE MÜDÜRÜ,ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK UZMAN
HASAN SAKA İHALE VE KABUL DAİRE BAŞKANI İnşaat Mühendisi İHALE VE KABUL DAİRE BAŞKANI V.,1 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRÜ,2 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRÜ BAŞAKŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İSTMARİNA TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİNDE DENETİM KURULU ÜYESİ, İSTMARİNA OFİS YÖNETİMİ DENETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET AKİF AYDOĞAN PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRE BAŞKANI Diğer PAZARLAMA VE SATIŞ DAİRE BAŞKAN V.,PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ İSTANBUL MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ DENETİM KURULU ÜYESİ
MECİT ALTINER 1 NOLU UYGULAMA DAİRE BAŞKANI İnşaat Mühendisi 1 NOLU UYGULAMA DAİRE BAŞKAN V.,2 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRÜ ,İNŞAAT KONTROL MÜDÜRLÜKLERİ TEKNİK UZMAN
YASİR YILMAZ 2 NOLU UYGULAMA DAİRE BAŞKANI İnşaat Mühendisi 2 NOLU UYGULAMA DAİRE BAŞKAN V.,4 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRÜ,2 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK UZMAN TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, EMEK İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OLCAY DOĞAN İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANI Mimar İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKAN V.,4 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ- TEKNİK UZMAN İSTANBUL MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALİ ÇETİNKAYA MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI Ekonomist MALİ İŞLER DAİRE BAŞKAN V.,FİNANSMAN MÜDÜR VEKİLİ, FİNANSMAN UZMANI, FİNANSMAN UZMAN YARDIMCISI SARPHAN FİNANSPARK TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ DENETİM KURULU ÜYESİ
FATİH İBİŞ BASIN MÜŞAVİRİ Diğer İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ, ÖZEL KALEM MÜDÜR YRD.
HALİM ATAŞ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İSTANBUL MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, İSTANBUL CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ, ZONGULDAK MERKEZ CAMİİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SERKAN DİNDAROĞLU EMLAK VE EKSPERTİZ MÜDÜRÜ Ekonomist EMLAK VE EKSPERTİZ MÜDÜR V, EMLAK VE EKSPERTİZ MÜDÜRLÜĞÜ-UZMAN
BÜNYAMİN BAŞ KENTSEL YENİLEME MÜDÜR V. Mimar
SEFER ÇALUK PLANLAMA MÜDÜRÜ Çevre ve Şehir Planlamacı PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜR V.,PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ- TEKNİK UZMAN
İBRAHİM OFLAZ TESİSAT PROJE MÜDÜRÜ Makine Mühendisi TESİSAT PROJE MÜDÜR V.
ÖMER YİĞİT KABUL VE TESLİM SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi KABUL VE TESLİM SONRASI HİZMETLER MÜDÜR V.,1 NOLU UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN BAŞAKŞEHİR CAMİ DERNEĞİ DENETİM KURULU ÜYESİ, TUAL BAHÇEKENT 1-3-4 TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
EMRİYE FUNDAGÜL ŞENGÖÇGEL 1 NOLU PROJE MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi 1 NOLU PROJE MÜDÜR V.,1 NOLU PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNİK UZMAN
ADEM HACIHASANOĞLU İHALE VE HAKEDİŞ MÜDÜRÜ Mühendis İHALE VE HAKEDİŞ MÜDÜRLÜĞÜ UZMANI BAŞAKŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ DENETİM KURULU ÜYESİ
YAŞAR ALTUN 2 NOLU PROJE MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi 2 NOLU PROJE MÜDÜR V.
ENVER TURAN 1 NOLU UYGULAMA MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi 1 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜR V.,İNŞAAT KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK UZMAN BAŞAKŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ
SÜLEYMAN AŞIKKUTLU 2 NOLU UYGULAMA MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi 2 NOLU UYGULAMA MÜDÜR V.,İNŞAAT KONTROL MD. UZMAN
SERDAR BALA BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ Fizikçi BİLGİ İŞLEM MÜDÜR V.
ALİ HAYDAR YILDIRIM İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜR V.,İDARİ İŞLER VE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN
ALİM KAPLANER 3 NOLU UYGULAMA MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi 1 VE 2 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRLÜKLERİ TEKNİK UZMAN BAŞAKŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ BAŞKAN YARDIMCISI
SALİH ÇETİN MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ UZMANI BATI ATAŞEHİR CAMİİ DERNEĞİ DENETİM KURULU ÜYESİ, İSTANBUL MERKEZ CAMİ DERNEĞİ DENETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET CÜNEYT ÇİFTCİ 4 NOLU UYGULAMA MÜDÜRÜ İnşaat Mühendisi 4 NOLU UYGULAMA MÜDÜR V.,4 NOLU UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ, TEKNİK UZMAN YRD.
TUNÇ AYBERK AÇIK PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ Mühendis PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜR V.,3 NOLU İNŞAAT KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ-TEKNİK UZMAN EMLAK KONUT SPOR KULUBÜ GENEL MENAJERİ
MUSTAFA BUĞA YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ Finans / Yatırım Danışmanı SATIŞ VE KİRALAMA MÜDÜRÜ ,YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ
RECEP DİRİM ÖZEL KALEM MÜDÜR YARDIMCISI Mimar ÖZEL KALEM MÜDÜR YARDIMCISI V.,1 NOLU PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BİRİM PERSONELİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936096
BIST