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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2023 11:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERTAN KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 28.04.2014 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
MUSTAFA LEVENT SUNGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi
HAKAN GEDİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 14.07.2018 İcrada Görevli Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı Hayır A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
HAKAN AKBULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 30.04.2019 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcısı Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Evet A.B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BURAK DEMİRALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.11.2021 İcrada Görevli Değil Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Kalem Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982791 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
İSMAİL ÇATAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 01.08.2022 İcrada Görevli Değil İçişleri Bakanlığı - Bakan Yardımcısı Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050321 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
VEDAD GÜRGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 31.03.2023 İcrada Görevli Değil Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hayır B Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130159 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132346


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Çeyrek 2.077 2.092 -6,00  
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