***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 7.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuzun, 7.04.2022 tarihinde yapılan ilk toplantısındaki müzakere ve oylama sonucundaYönetim Kurulu Başkanlığı'na Ertan KELEŞ'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mustafa Levent SUNGUR'un, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hakan GEDİKLİ, Hakan AKBULUT, Bağımsız Üyeliklere Burak DEMİRALP, Sinan AKSU ve Muhterem İNCE'nin seçilmelerine,Ayrıca, oluşturulan komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verilmiştir:Kurumsal Yönetim Komitesi:Muhterem İNCE (Komite Başkanı), Ertan KELEŞ ve Hakan AKBULUT'un komite üyesi olarak seçilmelerine,Denetimden Sorumlu Komite:Muhterem İNCE (Komite Başkanı), Burak DEMİRALP ve Sinan AKSU'nun komite üyesi olarak seçilmelerineRiskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi:Mustafa Levent SUNGUR (Komite Başkanı), Ertan KELEŞ ve Burak DEMİRALP'in Komite üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017010BIST