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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

07.04.2022 14:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 7.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulumuzun, 7.04.2022 tarihinde yapılan ilk toplantısındaki müzakere ve oylama sonucunda
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ertan KELEŞ'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Mustafa Levent SUNGUR'un, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hakan GEDİKLİ, Hakan AKBULUT, Bağımsız Üyeliklere Burak DEMİRALP, Sinan AKSU ve Muhterem İNCE'nin seçilmelerine, 
Ayrıca, oluşturulan komitelere aşağıdaki kişilerin seçilmesine karar verilmiştir: 
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Muhterem İNCE (Komite Başkanı), Ertan KELEŞ ve Hakan AKBULUT'un komite üyesi olarak seçilmelerine, 
Denetimden Sorumlu Komite: 
Muhterem İNCE (Komite Başkanı), Burak DEMİRALP ve Sinan AKSU'nun komite üyesi olarak seçilmelerine 
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi:
Mustafa Levent SUNGUR (Komite Başkanı), Ertan KELEŞ ve Burak DEMİRALP'in Komite üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017010


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