***EKGYO* *HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***EKGYO******HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TREKGYO:73570:ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler HALKIYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.06.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFEGYO62014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,95264Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.06.2020Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalar2.000.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 03.06.2020 vade sonu tarihli 150.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848960BIST