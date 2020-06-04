Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO* *HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.06.2020 10:10
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO******HALKI*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TREKGYO:73570:ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler HALKI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFEGYO62014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,95264
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2020
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
2.000.000.000.- TL ihraç tavanı dahilinde 03.06.2020 vade sonu tarihli 150.000.000.- TL nominal tutarda borçlanma aracı itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848960


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:00109.513
Değişim :  0,37% |  401,25
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.589 En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
MNDRS 2,55 140.207.011 % 9,91  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
TKURU 19,18 281.855 % 9,73  
EGCYH 0,68 311.465 % 9,68  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4432 8,4855 % -0,06  
Frank 7,0136 7,0559 % 0,44  
Riyal 1,7966 1,8056 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 7,33  
Altın Gr. 371 371 2,85  
Cumhuriyet 2.408 2.439 12,20  
Tam 2.478 2.510 12,60  
Yarım 1.209 1.225 6,10  
Çeyrek 605 613 3,10  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,04  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,55 39,55 -0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru