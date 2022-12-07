***EKGYO* *OZKGY*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 17:38
***EKGYO******OZKGY*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OZKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Özak Gayr. Yat. Ort. A.Ş. ile 07.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 7.800.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %30,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.340.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085525
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0814
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.068,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.068,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6312
|18,6407
|% 0,03
|
|Euro
|19,5793
|19,5937
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,7007
|22,8146
|% 0,69
|
|Frank
|19,7434
|19,8624
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|10,59
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|6,91
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.194
|7.250
|50,00
|
|Yarım
|3.484
|3.545
|25,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,59
|13,61
|0,30
|
|B. Petrol
|78,06
|78,06
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ