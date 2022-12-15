***EKGYO* *OZKGY*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 11:04
***EKGYO******OZKGY*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OZKGY]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Özak Gayr. Yat. Ort. A.Ş. ile 14.12.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 9.540.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %30,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 2.862.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087454
BIST
10:535.214
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 147,57
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.221
En Düşük
5.174
10:5318,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6585
En Düşük
18,6022
10:5319,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0330
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:531.072,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,82
|Açılış
|: 1.072,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:51
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|142.849.648
|% 9,99
|
|PLTUR
|11,01
|252.404
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|32.980.249
|% 9,98
|
|TDGYO
|14,92
|22.718.334
|% 9,95
|
|MZHLD
|12,89
|35.635.463
|% -4,52
|
|RALYH
|46,84
|209.164.610
|% -3,50
|
|VAKKO
|62,70
|15.635.303
|% -2,49
|
|DGNMO
|8,62
|26.264.739
|% -2,49
|
|DAGI
|7,10
|10.494.049
|% -2,07
|
|THYAO
|141,10
|1.383.116.273
|% 2,99
|
|ENKAI
|25,08
|1.260.286.409
|% 7,64
|
|ASELS
|58,00
|1.169.684.909
|% 2,84
|
|KRDMD
|18,60
|1.156.147.451
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,09
|1.032.540.285
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,09
|1.032.540.285
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,80
|277.935.540
|% 2,94
|
|ISCTR
|11,54
|906.142.491
|% 3,31
|
|KRDMD
|18,60
|1.156.147.451
|% 4,44
|
|SNGYO
|3,65
|218.987.340
|% 0,55
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6476
|18,6578
|% 0,19
|
|Euro
|19,8584
|19,8781
|% -0,11
|
|Sterlin
|23,0201
|23,1355
|% -0,24
|
|Frank
|20,0479
|20,1687
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-19,47
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-9,10
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.223
|7.278
|-50,00
|
|Yarım
|3.498
|3.558
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,90
|-0,43
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,67
|
Seans Raporu
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