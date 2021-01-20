***EKGYO* *OZKGY* *HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO******OZKGY******HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HLGYO, OZKGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle, toplam 15.151.110.811 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 1.631.044 m2 büyüklüğe ulaşan, 10.908 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda 1.011.446.798 (KDV hariç) değerindeki 711 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2020 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 5.1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıkıldığı görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903564BIST