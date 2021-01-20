***EKGYO* *OZKGY* *HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 19:32
***EKGYO******OZKGY******HLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HLGYO, OZKGY]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle, toplam 15.151.110.811 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 1.631.044 m2 büyüklüğe ulaşan, 10.908 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 1.011.446.798 (KDV hariç) değerindeki 711 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2020 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 5.1 milyar TL'nin %296 oranında üzerine çıkıldığı görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903564
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,3999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0648
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3921
18:058,9670
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0904
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,05
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3917
|7,3999
|% -0,87
|
|Euro
|8,9542
|8,9670
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,0765
|10,1271
|% -0,69
|
|Frank
|8,2827
|8,3326
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9667
|1,9766
|% -0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|26,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP