***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2020 15:38
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 01.06.2020 (bugün) tarihli 2020-12 sayılı almış olduğu karar uyarınca
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak 59/606640-Bakanlıklar / ANKARA merkez adresine kayıtlı Gazi Bulvarı Münir Birsel Plaza N95 A Blok K:7 D:12 Çankaya / İzmir şubesinde yer alan
"
A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. "
nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan
ettirilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848091
BIST