***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıA-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 01.06.2020 (bugün) tarihli 2020-12 sayılı almış olduğu karar uyarınca6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak 59/606640-Bakanlıklar / ANKARA merkez adresine kayıtlı Gazi Bulvarı Münir Birsel Plaza N95 A Blok K:7 D:12 Çankaya / İzmir şubesinde yer alanA-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilanettirilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848091BIST