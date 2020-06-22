***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıA-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.06.2020Tescil Tarihi10.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.06.2020 / 10098AçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 01.06.2020 tarihli 2020-12 sayılı almış olduğu kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak 59/606640-Bakanlıklar / ANKARA merkez adresine kayıtlı Gazi Bulvarı Münir Birsel Plaza N95 A Blok K:7 D:12 Çankaya / İzmir şubesinde yer alan "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş." nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, 05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 10.06.2020 tarihinde tescil ve 16.06.2020 tarihli 10098 sayılı TTSG 'de ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852241BIST