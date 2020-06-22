***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.06.2020 11:01
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.06.2020
Tescil Tarihi
10.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.06.2020 / 10098
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 01.06.2020 tarihli 2020-12 sayılı almış olduğu kararı uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Meşrutiyet Caddesi Konur Sokak 59/606640-Bakanlıklar / ANKARA merkez adresine kayıtlı Gazi Bulvarı Münir Birsel Plaza N95 A Blok K:7 D:12 Çankaya / İzmir şubesinde yer alan "A-1 Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş." nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, 05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 10.06.2020 tarihinde tescil ve 16.06.2020 tarihli 10098 sayılı TTSG 'de ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852241
BIST
12:18115.196
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.584,46
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
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115.377
En Düşük
114.267
12:186,8587
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|43.906.073
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.080.279
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.433.381
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|28.592.681
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|7.456.668
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.232.922
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.397.064
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.563.874
|% -9,85
|
|GARAN
|8,61
|1.592.810.135
|% 3,36
|
|VAKBN
|5,47
|1.230.251.187
|% 3,60
|
|HALKB
|6,53
|810.496.447
|% 6,87
|
|THYAO
|12,75
|769.834.940
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|696.918.484
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,47
|1.230.251.187
|% 3,60
|
|GARAN
|8,61
|1.592.810.135
|% 3,36
|
|KRDMD
|2,98
|502.218.808
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|282.631.802
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|346.976.901
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4961
|8,5387
|% 0,81
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,41
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,50
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,30
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|