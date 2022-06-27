***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.06.2022 11:18
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.06.2022
Tescil Tarihi
24.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022/10606
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 12.04.2022 tarihli 2022-07 sayılı almış olduğu karar uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Gazi Bulvarı N95 Münir Birsel Plaza Kat:7 D:13 35210 Konak – İZMİR adresinde yer alan "Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, 14.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 24.06.2022 tarihinde tescil ve 10606 sayılı TTSG 'de ilanı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039357
BIST
11:352.539
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En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler11:33
|MAKIM
|17,11
|36.993.597
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|1.435.752
|% 9,96
|
|SANEL
|7,91
|5.453.266
|% 9,86
|
|GENTS
|5,09
|18.653.087
|% 9,23
|
|ATSYH
|49,00
|245.000
|% 8,89
|
|MZHLD
|80,20
|2.398.301
|% -9,99
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|SNKRN
|23,20
|454.047
|% -9,94
|
|KRSTL
|6,96
|1.557.495
|% -9,61
|
|KSTUR
|198,30
|46.006
|% -8,19
|
|BALAT
|11,95
|67.565
|% -8,08
|
|THYAO
|50,15
|1.776.538.404
|% -0,20
|
|SISE
|21,54
|813.941.735
|% -1,01
|
|EREGL
|27,96
|605.927.172
|% 0,36
|
|ASELS
|24,02
|412.728.656
|% -2,20
|
|SAHOL
|20,32
|351.537.426
|% -1,45
|
|ODAS
|3,18
|223.416.565
|% -0,63
|
|YKBNK
|4,66
|259.379.595
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,57
|97.821.906
|% -1,15
|
|SISE
|21,54
|813.941.735
|% -1,01
|
|THYAO
|50,15
|1.776.538.404
|% -0,20
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7137
|16,7250
|% -0,94
|
|Euro
|17,6873
|17,7196
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,5164
|20,6193
|% -0,67
|
|Frank
|17,3873
|17,4920
|% -0,91
|
|Riyal
|4,4413
|4,4635
|% -1,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,96
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-3,58
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-161,00
|
|Tam
|6.573
|6.681
|-181,00
|
|Yarım
|3.227
|3.268
|-88,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.633
|-45,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,06
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|B. Petrol
|109
|109
|0,21
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