***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGörüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.06.2022Tescil Tarihi24.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su24.06.2022/10606AçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 12.04.2022 tarihli 2022-07 sayılı almış olduğu karar uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Gazi Bulvarı N95 Münir Birsel Plaza Kat:7 D:13 35210 Konak – İZMİR adresinde yer alan "Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, 14.06.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 24.06.2022 tarihinde tescil ve 10606 sayılı TTSG 'de ilanı gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039357BIST