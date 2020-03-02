***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKarat Taşınmaz Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi.Rapor Tarihi30.12.2019AçıklamalarŞirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan araziye yaptırılan değerleme çalışması sonrasında söz konusu arsaların toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer şirketin 31.12.2019 tarihli UFRS finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dip notlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823568BIST