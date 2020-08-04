***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
04.08.2020 19:02
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
16.07.2020
Açıklamalar
Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan arazilere yaptırılan değerleme çalışması sonrasında söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer Şirket'in 30.06.2020 tarihli UFRS finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dip notlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865079
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9422
En Düşük
6,8794
18:058,2131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0475
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2336
En Düşük
8,1274
18:05447,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,82
|Açılış
|: 447,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
448,36
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9891
|9,0342
|% -0,78
|
|Frank
|7,5221
|7,5674
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8338
|1,8430
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.022
|2,09
|
|Altın Gr.
|448
|448
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.982
|31,80
|
|Tam
|3.021
|3.069
|32,80
|
|Yarım
|1.466
|1.496
|16,00
|
|Çeyrek
|735
|750
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,79
|5,80
|0,04
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|
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