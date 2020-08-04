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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

04.08.2020 19:02
GÜNCEL HABERLER



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
16.07.2020
Açıklamalar

Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan arazilere yaptırılan değerleme çalışması sonrasında söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit  edilmiştir.  Tespit edilen değer  Şirket'in 30.06.2020 tarihli UFRS finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dip notlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.  
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865079


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GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9891 9,0342 % -0,78  
Frank 7,5221 7,5674 % -0,25  
Riyal 1,8338 1,8430 % -0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.021 2.022 2,09  
Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 25,98 26,03 0,00  
Gümüş Gr. 5,79 5,80 0,04  
B. Petrol 44,33 44,33 -0,01  
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