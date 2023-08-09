***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
09.08.2023 18:20
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
MAVİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
21.06.2023
Açıklamalar
Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan arazilere yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 30.06.2023 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182962
BIST
'
18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0504
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1637
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.664,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.664,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.664,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0129
|27,0303
|% 0,18
|
|Euro
|29,6701
|29,7130
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,2663
|34,4381
|% -0,08
|
|Frank
|30,6749
|30,8597
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1777
|7,2137
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-8,87
|
|Altın Gr.
|1.667
|1.667
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.120
|11.243
|-24,00
|
|Yarım
|5.568
|5.647
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.824
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292