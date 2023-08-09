***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşMAVİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİDeğerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi21.06.2023AçıklamalarŞirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan arazilere yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 30.06.2023 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182962BIST