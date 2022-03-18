***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
18.03.2022 11:39
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2019
Açıklamalar
22.02.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirketimizin tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmuş ve SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin yeni şekli İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16/03/2022 tarihinde tescil ve 10538 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 6 16/03/2022 16/03/2022 10538
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011281
BIST
11:492.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,25
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
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2.149
En Düşük
2.140
11:4914,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1025
|Açılış
|: 14,7700
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|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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14,8043
En Düşük
14,6600
11:4916,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 16,3400
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|Önceki Kapanış
|: 16,2800
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16,4202
En Düşük
16,2818
11:49920,02
En Yüksek
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|: 0,31%
|| 2,82
|Açılış
|: 920,02
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|Önceki Kapanış
|: 917,19
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921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:46
|PENTA
|381,10
|41.034.766
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,00
|23.231.634
|% 8,10
|
|EGGUB
|216,80
|28.519.394
|% 6,90
|
|EUHOL
|3,19
|36.035.768
|% 6,69
|
|PKENT
|354,00
|23.645.912
|% -9,99
|
|ORCAY
|19,80
|108.853.288
|% -4,81
|
|GARFA
|12,48
|1.717.366
|% -4,15
|
|MAALT
|238,30
|8.726.039
|% -3,72
|
|OYLUM
|4,87
|2.480.966
|% -3,18
|
|THYAO
|28,00
|1.394.702.037
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,90
|851.749.994
|% -0,60
|
|EREGL
|36,04
|806.813.627
|% 0,78
|
|SASA
|54,10
|541.296.704
|% 1,98
|
|PETKM
|8,59
|470.215.639
|% 1,54
|
|DOHOL
|3,59
|311.526.194
|% 3,76
|
|KARSN
|4,38
|312.447.628
|% 5,04
|
|KRDMD
|14,90
|851.749.994
|% -0,60
|
|PETKM
|8,59
|470.215.639
|% 1,54
|
|THYAO
|28,00
|1.394.702.037
|% 0,50
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7988
|14,8057
|% 0,71
|
|Euro
|16,3803
|16,3952
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,3829
|19,4801
|% 0,68
|
|Frank
|15,7458
|15,8407
|% 0,88
|
|Riyal
|3,9308
|3,9506
|% 0,74
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-9,03
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,04
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,43
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Seans Raporu
11:46
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12:01FLAP
Yüzde 4.20 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 374, 797 adet işlem
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12:00GZNMI
Yüzde 6.42 oranında artışla 29.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 331 adet işlem
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11:59KARSN
Yüzde 5.04 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 656, 911 adet işlem
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11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 63 artarak (% 0.28 ) 2, 406