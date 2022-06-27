***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022AçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin 4. 6. ve 8. maddelerinin tadili, Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.06.2022 tarih ve 10606 sayısıyla tescili ilan edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin ekte yer alan son halini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu BaşkanlığıBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4,6 ve 8 24/06/2022 24/06/2022 10606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039363BIST