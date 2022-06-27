***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.06.2022 11:50
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin 4. 6. ve 8. maddelerinin tadili, Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.06.2022 tarih ve 10606 sayısıyla tescili ilan edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin ekte yer alan son halini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,6 ve 8 24/06/2022 24/06/2022 10606
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039363
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|37.367.759
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|IHAAS
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|MZHLD
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|KSTUR
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|EKGYO
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|13:07
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|16,7266
|% -0,93
|
|Euro
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|% -0,69
|
|Sterlin
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|20,5925
|% -0,80
|
|Frank
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|17,4969
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|Riyal
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|4,4654
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|13:07
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|Satış
|%
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|1.838
|11,25
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|Altın Gr.
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|989
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|6.698
|-26,00
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|Tam
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|6.671
|-191,00
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|21,53
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|11,57
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|109
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