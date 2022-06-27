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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

27.06.2022 11:50
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2022
Açıklamalar

Şirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin 4. 6. ve 8. maddelerinin tadili, Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.06.2022 tarih ve 10606 sayısıyla tescili ilan edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin ekte yer alan son halini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,6 ve 8 24/06/2022 24/06/2022 10606



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039363


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