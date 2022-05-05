***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 18:18
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026755
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
18:0514,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1344
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8718
En Düşük
14,7014
18:0515,6674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0077
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
18:05899,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 8,95
|Açılış
|: 899,53
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|18,15
|6.755.739
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.242.271
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.223.595
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.167.639
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.466.161
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|6.871.961
|% -9,97
|
|DITAS
|25,94
|40.300.379
|% -9,62
|
|ALMAD
|2,23
|2.822.620
|% -7,85
|
|TSPOR
|5,21
|163.762.490
|% -7,79
|
|MMCAS
|2,63
|468.039
|% -7,07
|
|THYAO
|42,62
|3.219.402.401
|% 3,30
|
|SISE
|18,84
|3.216.436.429
|% 3,97
|
|AKBNK
|8,82
|1.487.933.814
|% -1,12
|
|EREGL
|33,60
|1.486.079.011
|% 0,12
|
|TUPRS
|244,80
|1.394.031.111
|% 4,53
|
|ODAS
|2,64
|1.106.240.972
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,70
|721.628.325
|% 1,50
|
|YKBNK
|4,85
|1.138.434.000
|% -0,41
|
|SISE
|18,84
|3.216.436.429
|% 3,97
|
|AKBNK
|8,82
|1.487.933.814
|% -1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8586
|14,8672
|% 0,91
|
|Euro
|15,6453
|15,6674
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,3134
|18,4052
|% -1,26
|
|Frank
|15,0103
|15,1007
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9498
|3,9696
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,66
|
|Altın Gr.
|900
|900
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,58
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
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17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem