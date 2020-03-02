***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -204.250 18.223.547 247.830 1.606.161 -26.520.119 -978.046 8.039.988 8.039.988Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-978.046 978.046 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-55.494 2.525.816 -4.045.329 -1.575.007 -1.575.007Dönem Karı (Zararı)-4.045.329 -4.045.329 -4.045.329Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-55.494 2.525.816 2.470.322 2.470.322Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-249.070 -249.070 -249.070Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.329 6.215.911 6.215.911Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.329 6.215.911 6.215.911Diğer Düzeltmeler1 1 1Transferler-4.045.329 4.045.329Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.102.083 3.102.083 3.102.083Dönem Karı (Zararı)3.102.083 3.102.083 3.102.083Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-32.298 -32.298 -32.298Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.475.396 2.804.590Dönem Karı (Zararı)3.102.083 -4.045.329Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.102.083 -4.045.329Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.733.446 4.991.871Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler519.867 651.791Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.393 65.851Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.393 65.851Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-52.909 669.734Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-52.909 -30.266Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler700.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler79.178Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler79.178Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.266.560 -1.121.440Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.266.560 -1.121.440Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.048.763 4.646.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.106.759 2.363.238Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-426.339 7.869.987İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)232.991 7.998.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-659.330 -128.311Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler101.392 -8.561.067İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.364 -8.838.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.028 277.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.298 1.013.865Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)597.427 78.974Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-490.790 2.204.343İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-490.790 2.204.343Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-47.769 384.625Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler161.829 307.407İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)161.829 307.407Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.243.307 -934.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.475.396 3.309.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-505.220Vergi İadeleri (Ödemeleri)30YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI71.256 376.920Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri76.303 403.062Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri76.303 403.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.047 -26.142Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.047 -26.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.547.809 -3.309.816Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.499.046 1.336.941Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.499.046 1.336.941Ödenen Faiz-2.559.268 -4.957.023Alınan Faiz510.505 310.266YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.157 -128.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.157 -128.306DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.762 130.068DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ605 1.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 605 1.762Ticari Alacaklar8.a 814.403 411.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 232.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 814.403 178.493Diğer Alacaklar9.a 8.914.238 9.009.602İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.858.282 8.953.646İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 55.956 55.956Stoklar10 128.730 128.730Peşin Ödenmiş Giderler11.a 44.808 642.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 44.808 642.235ARA TOPLAM9.902.784 10.193.813TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.902.784 10.193.813DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 17.488.000 11.221.440Maddi Duran Varlıklar14 19.210.296 19.801.419Arazi ve Arsalar15.926.250 15.926.250Binalar1.438.281 1.503.430Tesis, Makine ve Cihazlar1.560.022 1.969.816Taşıtlar153.076 195.594Mobilya ve Demirbaşlar132.667 206.329Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 420 420Diğer Haklar420 420TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.698.716 31.023.279TOPLAM VARLIKLAR46.601.500 41.217.092KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 12.119.087 11.808.996İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.119.087 11.808.996Banka Kredileri21 12.119.087 11.808.996Ticari Borçlar8.b 7.716.579 8.207.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 7.716.579 8.207.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 1.506.153 1.553.922Diğer Borçlar9.b 4.827.851 4.666.022İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 4.827.851 4.666.022Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 4.377.022 133.715İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 4.377.022 133.715Kısa Vadeli Karşılıklar1.014.153 1.010.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 14.153 10.089Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 1.000.000 1.000.000ARA TOPLAM31.560.845 27.380.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.560.845 27.380.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 5.622.382 7.431.519İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.622.382 7.431.519Banka Kredileri21 5.622.382 7.431.519Uzun Vadeli Karşılıklar132.576 189.549Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 132.576 189.549TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.754.958 7.621.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.315.803 35.001.181ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.285.697 6.215.911Ödenmiş Sermaye25.a 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.208.251 20.240.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.208.251 20.240.549Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 20.467.995 20.500.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-31.543.493 -27.498.165Net Dönem Karı veya Zararı3.102.083 -4.045.329TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.285.697 6.215.911TOPLAM KAYNAKLAR46.601.500 41.217.092Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 57.961.525 43.605.613Satışların Maliyeti27 -57.990.492 -43.226.087TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-28.967 379.526BRÜT KAR (ZARAR)-28.967 379.526Genel Yönetim Giderleri29.b -1.499.463 -1.637.837Pazarlama Giderleri29.a -651.522 -387.068Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 1.445.010 2.808.600Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -380.772 -1.604.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.115.714 -440.834Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 6.266.560 1.121.440FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.150.846 680.606Finansman Gelirleri32.a 510.505 310.266Finansman Giderleri32.b -2.559.268 -5.036.201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.102.083 -4.045.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.102.083 -4.045.329DÖNEM KARI (ZARARI)3.102.083 -4.045.329Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.102.083 -4.045.329Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,43000000 -0,56000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,43000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.298 2.221.252Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 -32.298 2.276.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -55.494Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.298 2.221.252TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.069.785 -1.824.077Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.069.785 -1.824.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823518BIST