***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.102.083 -3.102.083 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)430.249 430.249 430.249Dönem Karı (Zararı)430.249 430.249 430.249Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -28.441.410 430.249 9.715.946 9.715.946Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915Transferler196.176 -196.176Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941Dönem Karı (Zararı)-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 -1.783.941 9.088.974 9.088.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI518.206 -3.902.242Dönem Karı (Zararı)-1.783.941 430.249Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.783.941 430.249Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.970.853 -564.933Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.059 122.707Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29.891 89.014Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29.891 89.014Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler65.189 -84.450Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler65.189 40.550Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.846.714 -692.204İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler331.294 -3.767.558Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.617 -7.227.426İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.617 -7.227.426Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.178.574 6.423İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.178.574 23.524İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.101Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-278.593 11.263Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-305.380 6.822.862İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-305.380 6.822.862Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-67.175 12.430Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-154.265 888.911İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-154.265 888.911Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.250 -4.282.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları518.206 -3.902.242YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 3.992.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.000.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 4.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.257FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-517.596 -90.420Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.329.118 1.873.281Kredilerden Nakit Girişleri1.329.118 1.873.281Ödenen Faiz-1.846.714 -2.580.838Alınan Faiz617.137YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)610 81NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)610 81DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.724 605DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.334 686Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.334 3.724Ticari Alacaklar8.a 1.356.539 1.352.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 1.356.539 1.352.812Diğer Alacaklar9.a 5.513.032 6.691.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.505.015 6.683.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 8.017 8.017Stoklar10 276.899 276.899Peşin Ödenmiş Giderler11.a 281.482 55.701İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler281.482 55.701ARA TOPLAM7.432.286 8.380.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.432.286 8.380.742DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 40.710.470 40.710.470Maddi Duran Varlıklar14 311.254 339.323Tesis, Makine ve Cihazlar113.264 119.288Taşıtlar110.929 118.808Mobilya ve Demirbaşlar87.061 101.227Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 818 1.809Diğer Haklar818 1.809Peşin Ödenmiş Giderler11.b 613.252 560.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler613.252 560.440TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.635.794 41.612.042TOPLAM VARLIKLAR49.068.080 49.992.784KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 6.717.256 11.497.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.717.256 11.497.251Banka Kredileri21 6.717.256 11.497.251Ticari Borçlar8.b 7.248.215 7.553.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 7.248.215 7.553.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 873.104 940.279Diğer Borçlar9.b 2.355.166 3.851.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 2.355.166 3.851.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.c 97.426 105.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)97.426 105.676Kısa Vadeli Karşılıklar654.887 634.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 54.887 34.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 600.000 600.000ARA TOPLAM17.946.054 24.583.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.946.054 24.583.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 17.779.898 11.670.785İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.779.898 11.670.785Banka Kredileri21 17.779.898 11.670.785Diğer Borçlar9.c 4.029.527 2.687.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 4.029.527 2.687.075Uzun Vadeli Karşılıklar223.627 178.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 223.627 178.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.033.052 14.536.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.979.106 39.119.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.088.974 10.872.915Ödenmiş Sermaye25.a 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.245.234 -28.441.410Net Dönem Karı veya Zararı-1.783.941 196.176TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.088.974 10.872.915TOPLAM KAYNAKLAR49.068.080 49.992.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 13.620.514 6.625.704Satışların Maliyeti27 -13.304.271 -6.619.552TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)316.243 6.152BRÜT KAR (ZARAR)316.243 6.152Genel Yönetim Giderleri29.b -270.449 -442.115Pazarlama Giderleri29.a -55.415 -176.321Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 367.346 487.871Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -294.952 -137.542ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)62.773 -261.955Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 2.655.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.773 2.393.950Finansman Gelirleri32.a 617.137Finansman Giderleri32.b -1.846.714 -2.580.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.783.941 430.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.783.941 430.249DÖNEM KARI (ZARARI)-1.783.941 430.249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.783.941 430.249Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 -0,25000000 0,06000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç -0,25000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.783.941 430.249Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.783.941 430.249http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938768BIST