***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Transferler3.102.083 -3.102.083Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.181.536 -3.181.536 -3.181.536Dönem Karı (Zararı)-3.181.536 -3.181.536 -3.181.536Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.391.042 1.391.042 1.391.042Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 -3.181.536 7.495.203 7.495.203Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915Transferler196.176 -196.176Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.542.155 1.542.155 1.542.155Dönem Karı (Zararı)1.542.155 1.542.155 1.542.155Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 1.542.155 12.415.070 12.415.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.376.618 -3.063.249Dönem Karı (Zararı)1.542.155 -3.181.536Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.542.155 -3.181.536Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler205.809 3.098 -323.092 -643.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-323.092 -643.320Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.279.372 1.792.961İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.279.372 1.810.061İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler300.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)566.575 -19.580Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.369 -432.245İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-103.369 -432.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-63.660 -440.771Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-784.742 1.069.794İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-784.742 1.069.794Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-70.000 -4.307.022İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.849Faaliyetlerle İlgili Diğe -172.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.376.618 -3.063.249YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI95.171 3.976.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480 4.000.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480 4.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.309 -23.911Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.106 -22.086Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.203 -1.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.470.836 -909.656Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.759.716Kredilerden Nakit Girişleri5.759.716Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-680.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-680.000Ödenen Faiz-1.790.836 -7.511.844Alınan Faiz842.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)953 3.184NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)953 3.184DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.724 605DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.677 3.789Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.677 3.724Ticari Alacaklar8 1.393.385 1.352.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.393.385 1.352.812Diğer Alacaklar5.412.234 6.691.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.404.217 6.683.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.017 8.017Stoklar10 1.719 276.899Peşin Ödenmiş Giderler11 46.033 55.701İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 46.033 55.701Diğer Dönen Varlıklar24 172.849ARA TOPLAM7.030.897 8.380.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.030.897 8.380.742DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 46.710.470 40.710.470Maddi Duran Varlıklar14 218.977 339.323Tesis, Makine ve Cihazlar51.266 119.288Taşıtlar95.170 118.808Mobilya ve Demirbaşlar72.541 101.227Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.598 1.809Diğer Haklar15 2.598 1.809Peşin Ödenmiş Giderler11 3.533 560.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.533 560.440TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.935.578 41.612.042TOPLAM VARLIKLAR53.966.475 49.992.784KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 9.766.739 11.497.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.766.739 11.497.251Banka Kredileri21 9.766.739 11.497.251Ticari Borçlar8 7.450.226 7.553.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.450.226 7.553.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 876.619 940.279Diğer Borçlar9 4.499.046 3.851.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.499.046 3.851.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 35.676 105.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 35.676 105.676Kısa Vadeli Karşılıklar690.022 634.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 90.022 34.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 600.000 600.000ARA TOPLAM23.318.328 24.583.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.318.328 24.583.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 16.575.706 11.670.785İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.575.706 11.670.785Banka Kredileri21 16.575.706 11.670.785Diğer Borçlar9 1.255.170 2.687.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.255.170 2.687.075Uzun Vadeli Karşılıklar23 402.201 178.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 402.201 178.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.233.077 14.536.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.551.405 39.119.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.415.070 10.872.915Ödenmiş Sermaye25 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25 21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.245.234 -28.441.410Net Dönem Karı veya Zararı1.542.155 196.176TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.415.070 10.872.915TOPLAM KAYNAKLAR53.966.475 49.992.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 47.896.800 24.853.875 15.799.405 17.189.291Satışların Maliyeti26 -47.048.754 -24.825.272 -15.505.660 -17.173.720TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)848.046 28.603 293.745 15.571BRÜT KAR (ZARAR)848.046 28.603 293.745 15.571Genel Yönetim Giderleri28 -944.793 -1.056.771 -505.114 -419.775Pazarlama Giderleri28 -353.924 -282.164 -238.738 -54.435Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 1.314.779 1.282.529 292.092 424.167Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -750.864 -352.266 -119.152 -195.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)113.244 -380.069 -277.167 -229.936Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 6.001.238 3.867.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.114.482 3.487.836 -277.167 -229.936Finansman Gelirleri31 842.472Finansman Giderleri31 -4.572.327 -7.511.844 -919.245 -3.356.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075DÖNEM KARI (ZARARI)1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21000000 -0,44000000 -0,17000000 -0,50000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,21000000 -0,44000000 -0,17000000 -0,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.542.155 -3.181.536 -1.196.412 -3.586.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973626BIST