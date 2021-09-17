***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.09.2021 21:06
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.08.2021
Genel Kurul Tarihi 31.08.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
9 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,31.08.2021 tarihinde (bugün) saat 12.00'de "İ smet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR"
adresinde B
akanlık Temsilcileri Aydoğan Taşdemir ve Merve Ergün gözetiminde
g
erçekleşmiş olup,
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.09.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 EKIZ GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 EKIZ GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İzmir Ticaret Müdürlüğünce 16.09.2021 tarihinde tescil ve 10410 sayılı 935. sayfada TTSG' de ilan olunmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964412
BIST