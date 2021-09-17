***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı hak.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 04.08.2021Genel Kurul Tarihi 31.08.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,5 - 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,7 - 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,9 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,31.08.2021 tarihinde (bugün) saat 12.00'de "İ smet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR"adresinde Bakanlık Temsilcileri Aydoğan Taşdemir ve Merve Ergün gözetimindeerçekleşmiş olup,Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.09.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 EKIZ GK TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 EKIZ GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İzmir Ticaret Müdürlüğünce 16.09.2021 tarihinde tescil ve 10410 sayılı 935. sayfada TTSG' de ilan olunmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964412BIST