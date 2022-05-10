***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket'in 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.05.2022Genel Kurul Tarihi 14.06.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYEGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2021 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,5 - 2021 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,7 - 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 4. 6. ve 8.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,13 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2021 GK DAVET-GUNDEM.pdf - İlan MetniEK: 3 Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 2021 GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve 2022-09 sayılı kararı çerçevesinde1- Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 14.06.2022 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine , Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028367BIST