***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.05.2022 15:56
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket'in 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İzmir/TÜRKİYE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2021 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5 - 2021 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı iznini içeren Şirket Esas Sözleşmesi 4. 6. ve 8.maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 GK DAVET-GUNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 3 Onaylı Esas Sözleşme Değişiklik Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 2021 GK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve 2022-09 sayılı kararı çerçevesinde
1- Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu 14.06.2022 Salı günü saat 13.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine , Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028367
BIST