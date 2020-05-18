***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı, basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayınlanan şirketimizle ilgili haberlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9/1 maddesi hükmü uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuşturŞirketimiz bağımsız denetimden geçen finansal raporları kamuyu aydınlatma platformunda mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimizin borca batık, iflas, iflas erteleme gibi durumları kesinlikle söz konusu değildir.Şirketimiz, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 29 Mart 2013 tarihinde Yakın İzleme Pazarına alındığında, 16 finans kuruluşuna borçlu iken, mevcut durum itibariyle 5 tane finans kuruluşuna borcu kalmıştır. Bu borçlardan yüksek meblağlı olan 2 tanesi de uzun vadeye yayılmış kredilerden oluşmaktadır.Kökleri 1946‘ya dayanan 74 yıllık Şirketimizin, yönetim kontrolüne sahip ortakları olarak, işimizin başında olduğumuzu ve BİST'in yakın izleme pazarına alınma şartlarının yerine getirilmesi sureti