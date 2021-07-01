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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

01.07.2021 13:02



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2018 yılında ayrılma hakkı ile ilgili herhangi bir kullanım olmamasından dolayı süreç iptalidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Süreç İptal nedeni olarak herhangi bir kullanım olmamasıdır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945409


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