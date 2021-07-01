***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
01.07.2021 13:02
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2018 yılında ayrılma hakkı ile ilgili herhangi bir kullanım olmamasından dolayı süreç iptalidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Süreç İptal nedeni olarak herhangi bir kullanım olmamasıdır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945409
BIST
13:201.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,62
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
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1.372
En Düşük
1.358
13:208,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
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8,7245
En Düşük
8,6573
13:2010,3343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0074
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
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10,3605
En Düşük
10,2829
13:20496,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 496,26
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|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler13:20
|PKENT
|2.844,40
|4.336.731
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.767.261
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.649.189
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.294.395
|% 9,89
|
|ARMDA
|48,00
|996.070
|% 9,09
|
|KUTPO
|51,85
|1.844.927
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|499.590
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.750.128
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|719.232
|% -9,88
|
|DENGE
|2,56
|1.041.592
|% -7,58
|
|GARAN
|8,34
|428.874.339
|% 0,48
|
|THYAO
|13,44
|376.724.836
|% 0,52
|
|SASA
|27,56
|250.719.850
|% 1,40
|
|ERBOS
|128,80
|192.653.121
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,18
|174.544.018
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,18
|174.544.018
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,90
|141.506.181
|% 1,60
|
|GARAN
|8,34
|428.874.339
|% 0,48
|
|PEKGY
|1,06
|38.366.349
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,05
|34.747.313
|% -0,94
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6939
|8,6971
|% -0,02
|
|Euro
|10,3273
|10,3343
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9433
|12,0032
|% -0,45
|
|Frank
|9,3571
|9,4134
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3113
|2,3229
|% -0,05
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|5,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,21
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.329
|24,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|28,45
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|13,76
|
|Çeyrek
|792
|810
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
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|B. Petrol
|75,32
|75,32
|0,71
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