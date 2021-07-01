***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2018 yılında ayrılma hakkı ile ilgili herhangi bir kullanım olmamasından dolayı süreç iptalidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniSüreç İptal nedeni olarak herhangi bir kullanım olmamasıdır.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945409BIST