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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2022 16:25
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Payı Dağıtımı Yapılmaması Hususunun Genel Kurulda Görüşülmesi ve Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 0 0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Öde
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Tam 6.696 6.805 -13,00  
Yarım 3.287 3.328 -7,00  
Çeyrek 1.647 1.664 -3,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 -0,08  
Gümüş Gr. 11,65 11,66 -0,05  
B. Petrol 125 125 2,47  
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