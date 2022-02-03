***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
03.02.2022 11:05
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
17.09.2019
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
30.10.2019
Davanın Konusu
18.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddelerinde alınan kararın iptali istemli dava açılması
Karşı Taraf(lar)
Zekeriye DOĞAN
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019-269 Esas No
Davanın Duruşma Tarihi
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Alınan Karar
2018 yılı Olağan Genel Kurul kararlarından olan, 12. maddesinin iptaline karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
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Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
İzmir 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/269 E. sayılı dosyası üzerinden Davacı Zekeriya Doğan tarafından açılan 18.06.2019 tarihli genel kurul toplantısının iptali davasına ilişkin gerekçeli kararda Davalı şirketin 18/06/2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 12.gündem maddesi ile TTK'nun 395 ve 396.maddelerine ilişkin alınan kararın iptaline karar verilmiş olup, Gerekçeli kararın tebliğini takiben İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999155
BIST