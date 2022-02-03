***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi17.09.2019Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi30.10.2019Davanın Konusu18.06.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarından TTK md.395 ve 396 çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin 12. gündem maddelerinde alınan kararın iptali istemli dava açılmasıKarşı Taraf(lar)Zekeriye DOĞANDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİzmir 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019-269 Esas NoDavanın Duruşma TarihiAlınan Karar2018 yılı Olağan Genel Kurul kararlarından olan, 12. maddesinin iptaline karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarİzmir 7.Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/269 E. sayılı dosyası üzerinden Davacı Zekeriya Doğan tarafından açılan 18.06.2019 tarihli genel kurul toplantısının iptali davasına ilişkin gerekçeli kararda Davalı şirketin 18/06/2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısının 12.gündem maddesi ile TTK'nun 395 ve 396.maddelerine ilişkin alınan kararın iptaline karar verilmiş olup, Gerekçeli kararın tebliğini takiben İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna başvurulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999155BIST