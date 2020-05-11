***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.05.2020 (bugün) tarihli 2020-07 sayılı kararı doğrultusunda1- ... TC. kimlik numaralı Sayın İbrahim EKİZ, ... TC. kimlik numaralı Sayın Hüsnü EKİZ ve ...TC. kimlik numaralı Sayın Cengiz VARDARLIOĞLU'nun 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın görüşülmesi neticesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, .... T.C. kimlik numaralı Sayın Soner SAKIN'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile.... T.C. kimlik numaralı Sayın İsmail SIDAN'ın ise, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmeleri için,2019 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere teklif edilmelerine,Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844163BIST