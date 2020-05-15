***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen muhtelif sorular üzerine kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmasında yarar görülmüştür:02 Mart 2020 tarihinde Kamuya açıklamış olduğumuz, 2019 yılı finansal raporumuz ve faaliyet raporunda, Şirketimizin finansal durumu ve genel durumu ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak yer almaktadır.Şirketimiz pay fiyatında yaşanan hareketlilik ile ilgili ise, borsadaki pay fiyatı arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir.Şirketimizin nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir durum bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845569BIST