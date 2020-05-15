***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 19:02
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen muhtelif sorular üzerine kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmasında yarar görülmüştür:
02 Mart 2020 tarihinde Kamuya açıklamış olduğumuz, 2019 yılı finansal raporumuz ve faaliyet raporunda, Şirketimizin finansal durumu ve genel durumu ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Şirketimiz pay fiyatında yaşanan hareketlilik ile ilgili ise, borsadaki pay fiyatı arz ve talep dengesine göre belirlenmektedir.
Şirketimizin nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845569
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8884
En Düşük
6,8787
18:057,5226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5257
En Düşük
7,5103
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,86
|Açılış
|: 383,15
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,09
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3685
|8,4104
|% 0,45
|
|Frank
|7,0533
|7,0958
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8257
|1,8349
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-11,55
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.510
|-9,40
|
|Tam
|2.536
|2.575
|-9,70
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,80
|
|Çeyrek
|619
|630
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,06
|
|B. Petrol
|35,64
|35,64
|3,14
|
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