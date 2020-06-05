EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5869
|8,6299
|% 1,26
|Frank
|7,0207
|7,0630
|% -0,24
|Riyal
|1,8011
|1,8101
|% 0,46
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-32,97
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,66
|Cumhuriyet
|2.378
|2.414
|-33,80
|Tam
|2.447
|2.491
|-27,50
|Yarım
|1.194
|1.211
|-18,80
|Çeyrek
|597
|605
|-9,50
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|-0,35
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|1,93
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem