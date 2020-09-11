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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.09.2020 18:14
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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.09.2020 tarihli (bugün)2020-16 sayılı kararı uyarınca
Şirket Yönetim Kurulu'ndan 11.09.2020 tarihi itibariyle istifasını sunan ...................TC kimlik numaralı Sn. İsmail SIDAN' ın istifasının kabulüne, İstifa eden üyeden boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen ......... TC kimlik numaralı Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' nın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve  yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.  
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874777


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