***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 18:14
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.09.2020 tarihli (bugün)2020-16 sayılı kararı uyarınca
Şirket Yönetim Kurulu'ndan 11.09.2020 tarihi itibariyle istifasını sunan ...................TC kimlik numaralı Sn. İsmail SIDAN' ın istifasının kabulüne, İstifa eden üyeden boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekteki bağımsızlık beyanını sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen ......... TC kimlik numaralı Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' nın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874777
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:057,4786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,4960
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|Önceki Kapanış
|: 7,4670
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7,4791
En Düşük
7,4368
18:058,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0507
|Açılış
|: 8,8450
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|Önceki Kapanış
|: 8,8600
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8,8739
En Düşük
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18:05468,72
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|Açılış
|: 468,72
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|Önceki Kapanış
|: 466,17
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469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|4,84
|2.325.248
|% 10,00
|
|DNISI
|6,82
|2.722.033
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.594.863
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.523.028
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.657.585
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.578.940
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.416.703
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|6.092.173
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|2.963.369
|% -9,66
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|THYAO
|10,93
|1.045.022.891
|% 1,58
|
|PGSUS
|48,38
|770.835.279
|% 5,17
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,22
|663.245.926
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,55
|697.352.395
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.712.486.025
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,49
|562.205.825
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|459.761.561
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.800.553
|% 9,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4761
|7,4796
|% 0,41
|
|Euro
|8,8490
|8,8572
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5354
|9,5832
|% 0,24
|
|Frank
|8,1923
|8,2416
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
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17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında