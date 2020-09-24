***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2020 17:09
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.09.2020 tarihli 2020-18 sayılı (bugün) aldığı karar çerçevesinde
Şirketimiz mülkiyetine kayıtlı taşınmazlarından İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan toplam 2.149 m2'lik alana sahip Alsancak arazi ve binalarının, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir'in Yeni Kent merkezinde yer almaları dolayısıyla, şirketimize daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi maksadıyla, bilançoda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmasına,
toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876543
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0662
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,9193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0568
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 458,41
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|61.111.818
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6284
|7,6366
|% -0,83
|
|Euro
|8,9007
|8,9154
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,6963
|9,7450
|% -0,81
|
|Frank
|8,2035
|8,2530
|% -1,23
|
|Riyal
|2,0279
|2,0380
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,79
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP