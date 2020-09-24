***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 24.09.2020 tarihli 2020-18 sayılı (bugün) aldığı karar çerçevesindeŞirketimiz mülkiyetine kayıtlı taşınmazlarından İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan toplam 2.149 m2'lik alana sahip Alsancak arazi ve binalarının, Alsancak Liman bölgesinde ve İzmir'in Yeni Kent merkezinde yer almaları dolayısıyla, şirketimize daha fazla gelir getirebilecek şekilde gayrimenkul geliştirme projeleri kapsamında sermaye kazancı elde edilmesi maksadıyla, bilançoda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmasına,toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876543BIST