***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında emeklilik hakkını kazanan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Sn. Hüsnü Ekiz Genel Müdürlük, Sn. İbrahim Ekiz ise Operasyon Direktörlüğü görevlerinden emeklilik nedeniyle ayrılmış olup, Şirket'teki görevlerini yönetim kurulu üye sıfatlarıyla yerine getirmeye devam etmektedirler.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161771BIST