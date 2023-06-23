***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2023 13:14
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında emeklilik hakkını kazanan Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Sn. Hüsnü Ekiz Genel Müdürlük, Sn. İbrahim Ekiz ise Operasyon Direktörlüğü görevlerinden emeklilik nedeniyle ayrılmış olup, Şirket'teki görevlerini yönetim kurulu üye sıfatlarıyla yerine getirmeye devam etmektedirler.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161771
BIST
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14:045.545
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 117,01
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:0425,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,6291
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:0427,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,5071
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:041.579,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 48,90
|Açılış
|: 1.579,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:02
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.768.162
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|9.362.524
|% 9,94
|
|GOKNR
|12,83
|119.986.789
|% 9,56
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.090.218
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|55.581.571
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|328.071.817
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,80
|1.116.132
|% -9,76
|
|BURVA
|60,05
|26.844.973
|% -9,22
|
|THYAO
|184,80
|5.311.880.764
|% 2,50
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|SISE
|43,90
|1.681.279.192
|% 1,67
|
|YKBNK
|12,86
|3.097.895.582
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,73
|3.238.738.073
|% 2,81
|
|EKGYO
|7,19
|1.064.451.722
|% 4,81
|
|ISCTR
|13,63
|2.028.570.586
|% 2,95
|
|ZOREN
|2,98
|403.337.015
|% 5,67
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4914
|25,5340
|% 2,65
|
|Euro
|27,6890
|27,7662
|% 2,03
|
|Sterlin
|32,4274
|32,5900
|% 2,56
|
|Frank
|28,3212
|28,4918
|% 2,30
|
|Riyal
|6,7968
|6,8309
|% 2,78
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|3,94
|
|Altın Gr.
|1.581
|1.582
|50,63
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.297
|10.592
|434,90
|
|Yarım
|5.002
|5.204
|177,00
|
|Çeyrek
|2.509
|2.602
|88,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,41
|18,43
|0,62
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-1,03
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
-
14:17XU100
Endeks 5, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 17 üstünde . İşlem hacmi 46, 092.00 milyon TL de
-
14:17PNLSN
Yüzde 5.94 oranında artışla 42.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 030 adet işlem
-
14:16GRSEL
Yüzde 9.97 oranında artışla 19.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 654, 390 adet işlem
-
14:15HUBVC
Yüzde 6.59 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 741, 668 adet işlem
-
13:01XU100
Endeks seansı %2, 08 değişimle 5541 puandan