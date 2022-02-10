Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.02.2022 12:34
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.284.470

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 Nâma
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 2.106.741 31,78677 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.177.729 2.106.741,000 29,35108

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKAL

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.02.2022 tarih (bugün) 2022/4 sayılı toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 04.02.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı doğrultusunda Şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.177.729 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 14.999.995,92- TL olacak şekilde, toplam 2.106.741-TL nominal değerli payların 7,12-TL birim pay fiyatından Murat TÜRKAL'a satış işlemi, 10.02.2022 tarihinde Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında, toplam 14.999.995,92-TL fon sağlanmıştır.
Nakden ve tahsisli olarak artırılan 2.106.741- TL nominal değerli payların ihracı, ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ONAYLI.pdf
EK: 2 EKIZ E.S. TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000822


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.051
Değişim :  0,61% |  12,38
Açılış :  2.023  
Önceki Kapanış :  2.039  
En Yüksek
2.053 En Düşük
1.992
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,80 13.302.012 % 9,99  
INVEO 29,54 85.858.946 % 9,98  
OYLUM 4,86 10.502.802 % 9,95  
INTEM 111,90 41.294.213 % 9,92  
GMTAS 2,78 9.101.709 % 9,88  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4811 13,4932 % -0,16  
Euro 15,3780 15,3929 % -0,46  
Sterlin 18,2832 18,3749 % 0,11  
Frank 14,5151 14,6026 % -0,04  
Riyal 3,5845 3,6024 % -0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 8,78  
Altın Gr. 796 796 2,01  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 0,06  
Gümüş Gr. 10,08 10,09 0,01  
B. Petrol 92,59 92,59 1,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru