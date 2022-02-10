***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Değişikliği Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.284.470Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 NâmaB Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 2.106.741 31,78677 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.177.729 2.106.741,000 29,35108Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKALEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 10.02.2022 tarih (bugün) 2022/4 sayılı toplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 04.02.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı doğrultusunda Şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.177.729 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış bedeli 14.999.995,92- TL olacak şekilde, toplam 2.106.741-TL nominal değerli payların 7,12-TL birim pay fiyatından Murat TÜRKAL'a satış işlemi, 10.02.2022 tarihinde Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında, toplam 14.999.995,92-TL fon sağlanmıştır.Nakden ve tahsisli olarak artırılan 2.106.741- TL nominal değerli payların ihracı, ilgili düzenlemeler çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,İş bu karar kapsamında, her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ONAYLI.pdfEK: 2 EKIZ E.S. TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000822BIST