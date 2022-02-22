Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2022 17:24
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket'in Esas Sözleşmesi Madde Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729
Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.284.470

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 Nâma
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 2.106.741 31,78677 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 7.177.729 2.106.741,000 29,35108

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKAL

Ek Açıklamalar
10/02/2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, Şirketin yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için 22.02.2022 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES MADDE TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003477


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.017
Değişim :  -1,01% |  -20,60
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  2.038  
En Yüksek
2.033 En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,20 3.642.918 % 10,00  
HATEK 18,26 7.770.954 % 10,00  
TETMT 348,70 12.705.614 % 10,00  
POLTK 603,40 100.269.209 % 9,99  
KRTEK 9,84 23.458.102 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,8315 13,8482 % 1,36  
Euro 15,6956 15,7116 % 1,50  
Sterlin 18,7104 18,8042 % 0,97  
Frank 14,9382 15,0282 % 0,61  
Riyal 3,6721 3,6906 % 1,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 -6,91  
Altın Gr. 842 842 4,47  
Cumhuriyet 5.649 5.735 119,00  
Tam 5.626 5.768 127,04  
Yarım 2.719 2.790 61,45  
Çeyrek 1.364 1.395 30,73  
Gümüş.Ons 24,18 24,20 0,25  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 0,19  
B. Petrol 93,46 93,46 0,47  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru