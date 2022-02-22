***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket'in Esas Sözleşmesi Madde Tadili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Mevcut Sermaye (TL) 7.177.729Ulaşılacak Sermaye (TL) 9.284.470Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 550.000 A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 NâmaB Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 6.627.729 2.106.741 31,78677 B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 7.177.729 2.106.741,000 29,35108Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MURAT TÜRKALEk Açıklamalar10/02/2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, Şirketin yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için 22.02.2022 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 ES MADDE TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003477BIST