***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 08/07/2021 tarihli 2021-13 sayılı gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sözkonusu sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için 16.07.2021 (bugün ) başvuru yapılmıştır.Başvuruyla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulumuzun 16.07.2021 tarihli 2021- 14 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951469BIST