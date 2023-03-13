***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 04.02.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı sonucunda yapılmış olan tahsisli sermaye artırımı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi 2.fıkrası uyarınca 26.01.2022 tarihli 2022-02 sayılı kararı ile kabul edilen ve en son 18.05.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen, Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporuna ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde "sermaye artırımından elde ettiği fonun tamamı" 07.03.2023 tarihi itibariyle kullanmıştır.Paydaşlarımıza saygılarımızla arz ederiz."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123472BIST