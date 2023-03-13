***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
13.03.2023 16:18
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli toplantısında alınan kararı ve 04.02.2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu ihraç belgesi onay kararı sonucunda yapılmış olan tahsisli sermaye artırımı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi 2.fıkrası uyarınca 26.01.2022 tarihli 2022-02 sayılı kararı ile kabul edilen ve en son 18.05.2022 tarihinde KAP'ta ilan edilen, Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporuna ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde "sermaye artırımından elde ettiği fonun tamamı" 07.03.2023 tarihi itibariyle kullanmıştır.
Paydaşlarımıza saygılarımızla arz ederiz."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123472
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9815
En Düşük
18,9369
18:0520,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.165,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.165,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9686
|18,9815
|% 0,08
|
|Euro
|20,3399
|20,3709
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,0285
|23,1440
|% -0,03
|
|Frank
|20,7110
|20,8357
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0394
|5,0646
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.876
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.886
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
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17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
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17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem