***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2020 09:47
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak / İZMİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@ekizkimya.com
ekiz@ekizkimya.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak / İZMİR 0 232 464 56 33 0 232 463 09 18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882100
BIST
10:241.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.190
En Düşük
1.185
10:247,9284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9470
En Düşük
7,9127
10:249,2842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3064
En Düşük
9,2709
10:24485,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,86
|Açılış
|: 485,48
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
487,74
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DAGHL
|17,71
|34.513.465
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|28.238.349
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.089.660
|% 9,97
|
|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
|
|CEOEM
|8,95
|39.122.731
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
|
|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
|
|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|IHLGM
|1,71
|182.781.639
|% 7,55
|
|KERVT
|7,93
|128.745.896
|% 5,45
|
|EKGYO
|1,95
|110.731.086
|% 0,52
|
|PETKM
|4,73
|108.135.207
|% 0,64
|
|TUPRS
|82,25
|101.949.398
|% 1,23
|
|IHLGM
|1,71
|182.781.639
|% 7,55
|
|EKGYO
|1,95
|110.731.086
|% 0,52
|
|IHLAS
|1,18
|44.237.417
|% 1,72
|
|ZOREN
|3,00
|94.535.446
|% 1,35
|
|PETKM
|4,73
|108.135.207
|% 0,64
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9222
|7,9284
|% -0,05
|
|Euro
|9,2796
|9,2842
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,1912
|10,2423
|% -0,26
|
|Frank
|8,6157
|8,6676
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1044
|2,1150
|% -0,31
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-2,06
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,46
|