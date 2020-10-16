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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2020 09:47
GÜNCEL HABERLER



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak / İZMİR
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci@ekizkimya.com
ekiz@ekizkimya.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza No:10/11 Konak / İZMİR 0 232 464 56 33 0 232 463 09 18




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882100


BIST




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BIST En Aktif Hisseler10:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 17,71 34.513.465 % 10,00  
TKURU 357,50 28.238.349 % 10,00  
EUYO 3,75 1.089.660 % 9,97  
MERKO 25,18 24.809.325 % 9,96  
CEOEM 8,95 39.122.731 % 9,95  
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10:24 Alış Satış %  
Dolar 7,9222 7,9284 % -0,05  
Euro 9,2796 9,2842 % -0,13  
Sterlin 10,1912 10,2423 % -0,26  
Frank 8,6157 8,6676 % -0,39  
Riyal 2,1044 2,1150 % -0,31  
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10:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.907 -2,06  
Altın Gr. 486 486 -1,12  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,27 24,31 0,00  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,01  
B. Petrol 42,70 42,70 -0,46  
Seans Raporu 10:24
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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