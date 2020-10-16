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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

16.10.2020 09:44
GÜNCEL HABERLER



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Şehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak-Konak-İZMİR
Yeni Şirket Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İZMİR
Değişiklik Tarihi
15/10/2020
Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin İzmir ili sınırları içindeki "Şehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak- Konak- İZMİR" merkez adresinin, taşınma sebebiyle, "İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İzmir"  olarak değişmiş olup, adres değişikliği 15.10.2020 tarihinde tescil olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882099


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