***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziŞehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak-Konak-İZMİRYeni Şirket Merkeziİsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İZMİRDeğişiklik Tarihi15/10/2020AçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin İzmir ili sınırları içindeki "Şehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak- Konak- İZMİR" merkez adresinin, taşınma sebebiyle, "İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İzmir" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 15.10.2020 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882099BIST