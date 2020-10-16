***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
16.10.2020 09:44
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Şehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak-Konak-İZMİR
Yeni Şirket Merkezi
İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İZMİR
Değişiklik Tarihi
15/10/2020
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 12.10.2020 tarihli 2020-19 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimizin İzmir ili sınırları içindeki "Şehitler Cad. 1508 Sokak N4 Alsancak- Konak- İZMİR" merkez adresinin, taşınma sebebiyle, "İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Blv. Deren Plaza N10/11 Konak / İzmir" olarak değişmiş olup, adres değişikliği 15.10.2020 tarihinde tescil olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882099
BIST
11:041.190
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.185
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11:047,9296
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKURU
|357,50
|37.708.516
|% 10,00
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|DAGHL
|17,71
|35.265.928
|% 10,00
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|EUYO
|3,75
|1.150.151
|% 9,97
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|MERKO
|25,18
|24.809.325
|% 9,96
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|ESEN
|15,03
|5.491.812
|% 9,95
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|BASCM
|9,37
|5.435
|% -9,99
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|DAGI
|13,16
|513.872
|% -9,99
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|UZERB
|36,40
|169.588
|% -9,99
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|YONGA
|32,98
|387.053
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|291.931
|% -9,99
|
|KERVT
|7,93
|251.375.200
|% 5,45
|
|IHLGM
|1,73
|236.754.487
|% 8,81
|
|TUPRS
|82,10
|166.588.565
|% 1,05
|
|PETKM
|4,71
|165.592.542
|% 0,21
|
|ECILC
|7,15
|146.691.064
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,73
|236.754.487
|% 8,81
|
|EKGYO
|1,95
|139.709.613
|% 0,52
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|IHLAS
|1,18
|82.060.136
|% 1,72
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|SKBNK
|1,77
|80.640.704
|% 2,31
|
|ZOREN
|2,99
|127.504.471
|% 1,01
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|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9254
|7,9296
|% -0,04
|
|Euro
|9,2858
|9,2941
|% -0,02
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|Sterlin
|10,2159
|10,2671
|% -0,01
|
|Frank
|8,6253
|8,6773
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1058
|2,1164
|% -0,24
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|11:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.910
|0,83
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|Altın Gr.
|486
|486
|-1,07
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|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
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|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
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|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,03
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|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,00
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|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,24
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